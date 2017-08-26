Алмазбек Атамбаев подписал указы о назначении членов правительства Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, согласно указам главы государства:

- Нурханбек Момуналиев назначен руководителем аппарата правительства — министром Кыргызской Республики;

- Эрлан Абдылдаев назначен министром иностранных дел Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

- Улан Исраилов назначен министром внутренних дел Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

- Уран Ахметов назначен министром юстиции Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

- Адылбек Касымалиев назначен министром финансов Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;



Читайте по теме Новое правительство Кыргызстана в лицах

и

освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.

назначен министром экономики Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности;назначен министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;назначен министром транспорта и дорог и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;назначен министром чрезвычайных ситуаций и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;назначена министром образования и науки и освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей;назначен министром здравоохранения и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;назначен министром культуры, информации и туризма и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;назначена министром труда и социального развития и освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей;назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;назначен председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования;назначен председателем Государственного комитета информационных технологий и связи;назначен председателем Государственного комитета по делам обороны