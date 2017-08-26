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Власть

Алмазбек Атамбаев подписал указы о назначении членов правительства Кыргызстана

Алмазбек Атамбаев подписал указы о назначении членов правительства Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, согласно указам главы государства:

- Нурханбек Момуналиев назначен руководителем аппарата правительства — министром Кыргызской Республики;
- Эрлан Абдылдаев назначен министром иностранных дел Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Улан Исраилов назначен министром внутренних дел Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Уран Ахметов назначен министром юстиции Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Адылбек Касымалиев назначен министром финансов Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

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- Артем Новиков назначен министром экономики Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности;
- Нурбек Мурашев назначен министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Жамшитбек Калилов назначен министром транспорта и дорог и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Кубатбек Боронов назначен министром чрезвычайных ситуаций и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Гульмира Кудайбердиева назначена министром образования и науки и освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Талантбек Батыралиев назначен министром здравоохранения и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Тугелбай Казаков назначен министром культуры, информации и туризма и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Таалайкул Исакунова назначена министром труда и социального развития и освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Абдил Cегизбаев назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;
- Уланбек Рыскулов назначен председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования;
- Нурбек Абасканов назначен председателем Государственного комитета информационных технологий и связи;
- Мирбек Касымкулов назначен председателем Государственного комитета по делам обороны и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей.
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