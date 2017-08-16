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Власть

Абдулла Арипов: Будем снимать барьеры, мешающие сотрудничеству КР и РУз

Мы будем снимать все барьеры, которые препятствуют взаимовыгодному сотрудничеству Узбекистана и Кыргызстана. Об этом на заседании межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, делимитации и демаркации границ сказал премьер-министр РУз Абдулла Арипов.

По его словам, с 2016 года заметно оживились двусторонние отношения между двумя странами по всем ключевым направлениям, что стало возможным благодаря постоянным контактам глав государств.

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Как он отметил, возобновление работы после восьмилетнего перерыва — хорошая возможность проанализировать состояние двусторонних отношений и выработать практические меры по расширению сотрудничества.

Касаясь торгово-экономических отношений, Абдулла Арипов отметил, что в Узбекистане принята стратегия на 2017-2021 годы, которая предусматривает кардинальные меры по обеспечению роста экономики, ее либерализации и повышению конкурентоспособности.

«В стране создан ряд высокотехнологичных отраслей автомобилестроения, нефтехимии, фармацевтики, бытовой электроники. Полностью модернизированы на основе передовых зарубежных технологий сельхозмашиностроение, электротехника, химическая, текстильная промышленность. Мы надеемся, что такие же успехи имеют наши кыргызские коллеги», — сказал Абдулла Арипов.
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