Кыргызско-узбекская межправкомиссия через 8 лет возобновила работу

Прошло 8 лет с тех пор, как состоялось 7-е заседание кыргызско-узбекской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, делимитации и демаркации границы. И это достаточно длительный перерыв. Об этом на заседании данной комиссии сказал премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, Кыргызстан тепло встретил слова главы РУз Шавката Мирзиеева о том, что для Узбекистана главным приоритетом является Центральная Азия.

Как он отметил, «для активизации сотрудничества в Кыргызстане созданы новые благоприятные предпосылки, такие как использование возможностей ВСП+ для выхода на рынки Европейского союза, выход на рынки ЕАЭС, нам необходимо принять дорожную карту торгово-экономического сотрудничества».

Премьер отметил, что на встрече со своим коллегой они пришли к пониманию того, что развитие двух народов невозможно без снятия ограничений и барьеров.

«Отметили необходимость возобновления пунктов пропусков на границе, перемещения и транзита грузов, реализации совместных инвестпроектов, создания совместных предприятий, логистических центров и перерабатывающих предприятий», — сказал глава кабмина КР.