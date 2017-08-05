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Власть

Кадры подводной охоты президента Владимира Путина на щуку появились в Интернете

Фото РИА «Новости» (Алексей Никольский). Президент России со своим последним уловом

Кадры подводной рыбалки президента России Владимира Путина в Южной Сибири, снятые камерой Go Pro, появились в Интернете. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По его данным, камеру Go Pro установили на маске российского президента. Так, на видео показано, как президент экипируется, затем под водой ловит щуку и плывет с добычей. После он забирается на моторную лодку со словами: «Поехали!»

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в ходе двухдневной остановки в Сибири, которую он сделал по пути в Благовещенск, побывал в тайге, где в горных озерах два часа «гонялся за щукой».
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