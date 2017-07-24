Алмазбек Атамбаев рассказал, за что он никогда не простит Аскара Акаева

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал, за что он никогда не простит бывшего коллегу Аскара Акаева. Своими обидами глава государства поделился с журналистами.

На традиционной пресс-конференции Алмазбеку Атамбаеву предложили устроить амнистию для бывших руководителей. Однако глава государства признался, что есть люди, которых нельзя прощать, сколько бы ни прошло лет.

«Про бывшего президента Аскара Акаева говорят, чтобы я простил его. Но как можно прощать таких людей?! У нас была одна тысяча тонн золота, на которые мы могли бы профинансировать фильмы, культуру и искусство. А он отдал их своему дяде ради своей шкуры, ради своей ненасытной семейки. Как такое можно прощать, когда наш народ голодает? У нас было 67 процентов в проекте «Кумтор», оказалось 16 процентов. Лично я Акаева никогда не прощу», — сказал он.

Вспомнил Алмазбек Атамбаев и другие нечестные поступки своих предшественников. В частности, речь зашла о попытках Акаева и Бакиева продать за бесценок второе по запасам золота месторождение Джеруй.

«Два раза его продавали по 300 сомов. А мы в итоге продали за $100 миллионов. Как таких людей прощать? Если бы наши люди знали, куда деньги девать, нам эти деньги пригодились бы. Как можно прощать таких сволочей, которые сделали столько гадостей? Как можно прощать их? Никогда не прощу! Не знаю, после меня, может, кто-то и простит», — заключил Алмазбек Атамбаев.

Он также напомнил, что парламент не поддержал законопроект, согласно которому можно было бы вернуть всех, чьими руками подписывались договоры по Кумтору при Аскаре Акаеве и Курманбеке Бакиеве.

«Согласно законопроекту, они могли бы вернуться и рассказать, кто их заставлял подписывать договоры, и спокойно работать. Это же молодые ребята, умные и грамотные, которым судьбу искалечили тот же самый Акаев и тот же Бакиев. А парламент не поддержал этот законопроект. Они начинают сразу примерять к себе. Не понимаю, не совсем чистых много что ли в парламенте?…» — расстроился президент.