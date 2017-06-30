12:58
+33
USD 69.14
EUR 79.00
RUB 1.17
Власть

Спикер парламента рассказал, зачем приезжала российская делегация перед выборами

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков рассказал сегодня на пресс-конференции, зачем приезжала российская делегация в предвыборный Кыргызстан.

Журналисты озвучили мнение, что россияне приезжали на «смотрины» кандидатов, которые намерены баллотироваться в президенты страны.

«Если российская делегация во главе с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным приезжала на смотрины кандидатов в президенты Кыргызстана, то посмотрели только меня», — ответил Чыныбай Турсунбеков.

Он рассказал, что Вячеслав Володин приехал по его приглашению. «Мы обсуждали актуальные вопросы мигрантов, аграриев. К примеру, наши мигранты попадают в черный список ФМС за незначительные нарушения. Помимо этого, мы обсудили ряд других важных вопросов», — сказал спикер.
Ссылка:
просмотров: 627
Версия для печати
Материалы по теме
Председатель Госдумы посетит с визитом Кыргызстан
Алмазбек Атамбаев: СДПК на съезде поддержит кандидатуру Сооронбая Жээнбекова
ЦИК разъяснил выдвижение Омурбека Текебаева на пост президента Кыргызстана
Депутаты назначили дату выборов президента Кыргызстана — 15 октября
Алмазбек Атамбаев сравнил некоторых политиков, активистов, журналистов с дерьмом
ЕС надеется, что результаты выборов в Кыргызстане будут заслуживающими доверие
Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября
В парламенте новый зампредседателя комитета по соцвопросам, образованию и науке
Кто из депутатов проголосовал против выборов президента 15 октября
Депутаты определились с датой проведения выборов президента Кыргызстана
Популярные новости
Реконструкция дорог в&nbsp;Бишкеке уткнулась в&nbsp;тупик. Дома депутатов мешают Реконструкция дорог в Бишкеке уткнулась в тупик. Дома депутатов мешают
Промокший до&nbsp;нитки президент Владимир Путин восхитил россиян Промокший до нитки президент Владимир Путин восхитил россиян
Президент Кыргызстана прокомментировал возможную отправку военных в&nbsp;Сирию Президент Кыргызстана прокомментировал возможную отправку военных в Сирию
Президент вспомнил, как работал кочегаром, и&nbsp;задумался о&nbsp;двойном гражданстве Президент вспомнил, как работал кочегаром, и задумался о двойном гражданстве
Бизнес
Знаменитые автоцентры G-Energy Service&nbsp;&mdash; теперь и&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане Знаменитые автоцентры G-Energy Service — теперь и в Кыргызстане
MegaCom поздравил победителей конкурса &laquo;Элдик смартфон&raquo; MegaCom поздравил победителей конкурса «Элдик смартфон»
В&nbsp;Бишкеке состоится народный курултай В Бишкеке состоится народный курултай
Мобильный оператор О! &mdash;&nbsp;надежный проводник в&nbsp;мир Интернета и&nbsp;ТВ Мобильный оператор О! — надежный проводник в мир Интернета и ТВ