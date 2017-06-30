Спикер парламента рассказал, зачем приезжала российская делегация перед выборами

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков рассказал сегодня на пресс-конференции, зачем приезжала российская делегация в предвыборный Кыргызстан.

Журналисты озвучили мнение, что россияне приезжали на «смотрины» кандидатов, которые намерены баллотироваться в президенты страны.

«Если российская делегация во главе с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным приезжала на смотрины кандидатов в президенты Кыргызстана, то посмотрели только меня», — ответил Чыныбай Турсунбеков.

Он рассказал, что Вячеслав Володин приехал по его приглашению. «Мы обсуждали актуальные вопросы мигрантов, аграриев. К примеру, наши мигранты попадают в черный список ФМС за незначительные нарушения. Помимо этого, мы обсудили ряд других важных вопросов», — сказал спикер.