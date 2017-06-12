В прокуратуре не сказали, как сократить число прекращенных дел по фактам насилия

Представитель прокуратуры не смог ответить на вопрос депутата парламента Аиды Касымалиевой, как сократить число прекращенных дел, возбужденных по фактам насилия над детьми.

На заседании обсудили спецдоклад омбудсмена «Насилие в отношении детей в КР». В рамках исследования изучено 96 уголовных дел, возбужденных по фактам преступлений в отношении детей. Из их числа 49 дел (51 процент) сопряжены с физическим насилием и 47 (49 процентов) — с сексуальным.

Среди пострадавших детей соотношение мальчиков и девочек примерно равное. Среди жертв физического насилия больше мальчиков (35 мальчиков против 15 девочек). Жертвами сексуального насилия в основном становились девочки (41 девочка против 5 мальчиков).

Из 96 дел на стадии следствия прекращено 46 (48 процентов), на стадии судебного разбирательства — 50 (52 процента).

В частности, дела по сексуальным преступлениям прекращались несколько чаще на стадии следствия (27), чем в суде (20). В отношении же дел по физическому насилию картина обратная: на стадии следствия прекращено 19 дел, в суде — 30.

«Во время следствия постоянно осуществляется прокурорский надзор. После прекращения уголовные дела предоставляются в органы прокуратуры для изучения. Отмененных случаев у нас нет, значит, все прекращено по законным основаниям», — отметил представитель Генпрокуратуры.