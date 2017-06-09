Эмиль Шукуров поблагодарил мэра от имени насекомых

Депутат Бишкекского городского кенеша, ученый-эколог, профессор Эмиль Шукуров предложил мэрии столицы очень аккуратно освещать Карагачевую рощу. Об этом он сказал на пятой сессии Бишкекского городского кенеша.

По его словам, хорошее ночное освещение деревьев привлекает вредителей, и это может плохо отразиться на растениях.

Мэр Бишкека Албек Ибраимов ответил, что рассмотрят его предложение, но добавил, что если не освещать парки, то это негативно отразится на криминогенной обстановке в городе.

На ответ мэра о том, что предложение депутата обсудят, Эмиль Шукуров сказал: «Спасибо от имени насекомых».

По словам главы Свердловского района Самарбека Болотбекова, планируется освещать только тротуары в роще.