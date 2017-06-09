12:53
+29
USD 68.32
EUR 76.87
RUB 1.20
Власть

Эмиль Шукуров поблагодарил мэра от имени насекомых

Депутат Бишкекского городского кенеша, ученый-эколог, профессор Эмиль Шукуров предложил мэрии столицы очень аккуратно освещать Карагачевую рощу. Об этом он сказал на пятой сессии Бишкекского городского кенеша.

По его словам, хорошее ночное освещение деревьев привлекает вредителей, и это может плохо отразиться на растениях.

Мэр Бишкека Албек Ибраимов ответил, что рассмотрят его предложение, но добавил, что если не освещать парки, то это негативно отразится на криминогенной обстановке в городе.

На ответ мэра о том, что предложение депутата обсудят, Эмиль Шукуров сказал: «Спасибо от имени насекомых».

По словам главы Свердловского района Самарбека Болотбекова, планируется освещать только тротуары в роще.
Ссылка:
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
На территории МТУ-13 в Бишкеке за 20 лет ничего не сделано
В Каракольском горкенеше не смогли развалить коалицию большинства
На местных выборах в Джалал-Абаде «Республика» и «Ата-Журт» идут отдельно
Депутаты оставили за мэрией Бишкека право распределять свыше миллиона сомов
Депутаты спорят, запретить ли мэрии Бишкека распределять свыше миллиона сомов
Президент Кыргызстана распустил некоторые местные кенеши
Кубанычбек Кулбатыров написал заявление об увольнении и попал в больницу
Депутаты Бишкекского горкенеша вновь опаздывают на сессию
Депутат Омурбек Бабанов рассказал, какое имущество записано на него
Генеральная прокуратура должна рассказать, кто в Кыргызстане ворует
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;29&nbsp;мая&nbsp;&mdash; 2 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 мая — 2 июня
Снести 17 домов или сократить Ботсад должны в&nbsp;Бишкеке из-за стройки дорог Снести 17 домов или сократить Ботсад должны в Бишкеке из-за стройки дорог
Кто из&nbsp;депутатов Кыргызстана не&nbsp;хочет отказываться от&nbsp;привилегий Кто из депутатов Кыргызстана не хочет отказываться от привилегий
Отсутствие служебных машин мешает депутатам Кыргызстана качественно работать Отсутствие служебных машин мешает депутатам Кыргызстана качественно работать
Бизнес
&laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom: шансов на&nbsp;победу еще больше «Счастливые SMS» от MegaCom: шансов на победу еще больше
Жанар Акаев: Молодежь&nbsp;&mdash; это огромный ресурс для развития страны Жанар Акаев: Молодежь — это огромный ресурс для развития страны
Темир Сариев: У&nbsp;молодежи страны должна появиться своя &laquo;кыргызская мечта&raquo; Темир Сариев: У молодежи страны должна появиться своя «кыргызская мечта»
В&nbsp;Бишкеке презентовали новое молодежное движение &laquo;Бирге&raquo; (&laquo;Вместе&raquo;) В Бишкеке презентовали новое молодежное движение «Бирге» («Вместе»)