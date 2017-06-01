Депутат сомневается, что в тендере на строительство малых ГЭС будут участники

Депутат Айтмамат Назаров сомневается в том, что на участие в тендере на строительстве 14 малых ГЭС в Кыргызстане найдутся желающие. Об этом он заявил на пленарном заседании, при обсуждении проекта в сфере возобновляемых источников энергии.

В свою очередь глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев заверил, что инвесторы будут. «Почему мы не строили малые ГЭС и откуда столько желающих?» — спросил депутат у главы комитета.

Дуйшенбек Зилалиев сообщил, что желающие были всегда, но не было подзаконных актов.