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Власть

Депутаты Жогорку Кенеша озаботились безопасностью аттракционов

Депутаты на заседании в Жогорку Кенеше просят правительство разработать нормативно-правовую базу в области эксплуатации аттракционов.

По словам депутата Азизбека Турсунбаева, государство не контролирует процесс эксплуатации аттракционов, а Гостехинспекция контролирует только вырубку деревьев в парке.

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Ранее Генпрокуратура в связи с обрушением карусели в ошском парке имени Навои и предстоящими школьными каникулами предписала правительству КР разработать соответствующую нормативно-правовую базу по регулированию процессов, связанных с безопасной эксплуатацией аттракционов.

Напомним, 14 мая примерно в 18.30 в парке имени А.Навои в Оше по неизвестной причине сломалась карусель, на которой находились люди. Всего в результате обрушения аттракциона пострадали семь человек.

Целью прокурорского акта является обеспечение безопасности жизни и здоровья населения при посещении развлекательных зон отдыха, предотвращение трагических и экстремальных обстоятельств.
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