Судимость детей не должна влиять на присвоение звания матери-героини. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Аида Салянова.

Депутаты рассматривают законопроект о государственных наградах и почетных званиях КР.

Аида Салянова не согласилась с тем, что присуждение звания матери-героини связывают с жизнью детей. «Ни одна мать не воспитывает детей преступниками. Если у нее более семи детей, они вырастают и живут своей жизнью. Наличие у них судимости не может быть причиной не присудить ей звание», — сказала она.

Инициаторы поправок отметили, что звание будет присваиваться после погашения или снятия судимости.