15:00
+27
USD 68.05
EUR 75.81
RUB 1.20
Власть

Судимость детей не должна влиять на присвоение звания матери-героини

Судимость детей не должна влиять на присвоение звания матери-героини. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Аида Салянова.

Депутаты рассматривают законопроект о государственных наградах и почетных званиях КР.

Аида Салянова не согласилась с тем, что присуждение звания матери-героини связывают с жизнью детей. «Ни одна мать не воспитывает детей преступниками. Если у нее более семи детей, они вырастают и живут своей жизнью. Наличие у них судимости не может быть причиной не присудить ей звание», — сказала она.

Инициаторы поправок отметили, что звание будет присваиваться после погашения или снятия судимости.
Ссылка:
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
Запрет на работу погасившим судимость налоговикам противоречит Конституции
Госорганы будут предоставлять работодателю справку о несудимости работника
Жогорку Кенеш решил оставить награду для матерей-героинь, даже если их дети привлекались к уголовной ответственности
Аида Салянова: Нельзя лишать статуса мать-героиню, если один ее ребенок осужден
Популярные новости
Кыргызстан не&nbsp;в&nbsp;состоянии выплатить ущерб Максиму Бакиеву Кыргызстан не в состоянии выплатить ущерб Максиму Бакиеву
Ахматбек Келдибеков намерен баллотироваться в&nbsp;президенты Ахматбек Келдибеков намерен баллотироваться в президенты
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;22&ndash;26&nbsp;мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 22–26 мая
Сооронбай Жээнбеков пообещал в&nbsp;ближайшее время сделать Бишкек безопасным Сооронбай Жээнбеков пообещал в ближайшее время сделать Бишкек безопасным
Бизнес
День матери в&nbsp;Таласском районе отметили спортивным праздником День матери в Таласском районе отметили спортивным праздником
Смотрите до&nbsp;130 цифровых телеканалов вместе с&nbsp;O!TV Смотрите до 130 цифровых телеканалов вместе с O!TV
Huawei: важно нести ответственность за&nbsp;развитие ИКТ-сферы и&nbsp;цифрового общества Huawei: важно нести ответственность за развитие ИКТ-сферы и цифрового общества
Как выгодно сходить в&nbsp;супермаркет за&nbsp;покупками Как выгодно сходить в супермаркет за покупками