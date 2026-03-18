Власть

Создать санаторий для матерей-героинь предложили в Жогорку Кенеше

Депутат Гулнара Баатырова подняла вопрос поддержки многодетных матерей, удостоенных звания «Мать-героиня».

По ее словам, сегодня в Кыргызстане около 37 тысяч таких женщин, большинство из которых — среднего и пожилого возраста. 

Парламентарий отметила, что многолетний труд, роды и высокая семейная нагрузка существенно сказались на их здоровье. В связи с этим от матерей-героинь поступают обращения о недостаточных возможностях для санаторно-курортного лечения и отдыха.

Гулнара Баатырова сообщила, что матери просят рассмотреть возможность создания отдельного государственного санатория специально для этой категории граждан. По ее мнению, такая мера позволит укрепить здоровье матерей-героинь и повысить качество жизни, учитывая их вклад в воспитание будущего поколения страны.
