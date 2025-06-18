Парламент принял законопроект ГКНБ о кандидатах на пост президента и депутата

Депутаты Жогорку Кенеша во втором и третьем чтениях приняли законопроект ГКНБ, по которому граждане с погашенной судимостью не смогут претендовать на пост президента, депутата Жогорку Кенеша и другие высшие госдолжности.

Так, для лиц, имеющих судимость, в том числе снятую или погашенную, а также в отношении которых уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям предлагается: отказ в регистрации в качестве кандидата и последующем избрании на должности президента КР, депутата парламента, запрет на занятие должностей председателя и члена кабмина, члена ЦИК, главы Нацбанка и его заместителей и членов правления, аудитором Счетной палаты.

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На стадии рассмотрения законопроекта народные избранники прописали, что уголовные дела, прекращенные по преступлениям небольшой тяжести (сюда относятся умышленные и неосторожные преступления), и менее тяжкие преступления не могут стать основанием для отказа в регистрации претендентов на вышеуказанные должности.

Парламентарии также указали, что кандидаты имеют право избираться и назначать на перечисленные высшие посты в случаях, когда в делах частно-публичного обвинения потерпевший отказался от поддержки обвинения и когда обвиняемый добился примирения с потерпевшим.

«Мы опасались, что если кто-то напишет заявление и отзовет его, то подозреваемый уже не сможет стать кандидатом в депутаты или главой кабмина. Теперь этот вопрос решен», — заметил депутат Марлен Маматалиев.