В Жогорку Кенеше возник спор о введении 9-процентного избирательного порога

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша возник спор о введении 9-процентного избирательного порога на парламентских выборах.

Часть депутатов не согласились с увеличением избирательного порога до 9 процентов с января 2020 года. Асель Кодуранова ответила, что необходимо голосовать за законопроект, так как поправки редакционного характера.

Депутат Сайдулла Нышанов выступил против. По его словам, никто не может гарантировать, что до 2020 года не будет парламентских выборов. «Вновь избранный президент может сказать: устал я от этих депутатов. Тогда будут новые выборы в Жогорку Кенеш», — пояснил он.

Его поддержала Аида Салянова, отметив, что Жогорку Кенешем движет инстинкт самосохранения, и он боится естественного отбора.

Несмотря на возражения депутатов, спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков отправил поправки в Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша КР» на голосование.