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Власть

Кандидаты в президенты КР не должны использовать достижения государства

«Мы должны отходить от того, что все позитивные показатели развития государства используются ставленниками действующей власти», — сообщила сегодня в ходе обсуждения сроков проведения и регламента предвыборной агитации зампредседателя Центризбиркома Атыр Абдрахматова.

«Есть и наш исторический опыт, и многих постсоветских стран, когда все государственные ресурсы, государственные достижения используются для того, чтобы показать преимущества того кандидата, которого выдвинула действующая власть», — сказала она.

«Необходимо понимать, что привычный подход к оценке деятельности кандидатов, какой был раньше, приведет к печальным историческим событиям. Революции 2005 и 2010 годов произошли именно по окончании выборов», — отметила Атыр Абдрахматова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51828/
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