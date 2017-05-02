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Власть

«Кыргызтелеком» назвали лучшим оператором для реализации «Безопасного города»

Глава парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Марат Аманкулов считает «Кыгызтелеком» лучшим оператором для реализации проекта «Безопасный город».

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По его мнению, ОАО «Кыгызтелеком» на 99 процентов — государственная компания, и если ей предоставить возможность реализовать проект, то она из убыточной компании превратится в доходное предприятие, и вся информация будет гарантированно защищена.

Напомним, сегодня депутаты рассматривают информацию правительства КР о безопасности дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50919/
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