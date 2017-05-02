«Кыргызтелеком» назвали лучшим оператором для реализации «Безопасного города»

Глава парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Марат Аманкулов считает «Кыгызтелеком» лучшим оператором для реализации проекта «Безопасный город».

По его мнению, ОАО «Кыгызтелеком» на 99 процентов — государственная компания, и если ей предоставить возможность реализовать проект, то она из убыточной компании превратится в доходное предприятие, и вся информация будет гарантированно защищена.

Напомним, сегодня депутаты рассматривают информацию правительства КР о безопасности дорожного движения.