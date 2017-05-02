Правительство изучает участки, не вошедшие в тендер проекта «Безопасный город»

«Правительство изучает участки, не вошедшие в предыдущий тендер проекта «Безопасный город», для оснащения их аппаратно-программными комплексами», — сообщил сегодня на заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству вице-премьер-министр КР Женишбек Разаков.
По его данным, предыдущий тендер признан судебными органами недействительным.
Напомним, результаты первого тендера были аннулированы, поэтому объявили второй. В январе 2015-го победителем объявлена компания «Стилсофт Бишкек» (Россия), второе место заняла Dessa International S.R.L. (Молдова), третье — Anteo worldwide (Швейцария). Однако МВД не согласилось с требованиями, предъявленными компанией-победителем, и подало иск в суд.
Существует апелляционный период – один год. В течение этого времени мы не имеем право работать на участках, входивших в оспариваемый проект. По Бишкеку их 1 тысяча 750, в городе Ош - 314. В настоящее время ведутся исследования других участков.Женишбек Разаков