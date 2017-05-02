11:30
+16
USD 67.50
EUR 73.58
RUB 1.18
Власть

Правительство изучает участки, не вошедшие в тендер проекта «Безопасный город»

«Правительство изучает участки, не вошедшие в предыдущий тендер проекта «Безопасный город», для оснащения их аппаратно-программными комплексами», — сообщил сегодня на заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству вице-премьер-министр КР Женишбек Разаков.

По его данным, предыдущий тендер признан судебными органами недействительным.

Напомним, результаты первого тендера были аннулированы, поэтому объявили второй. В январе 2015-го победителем объявлена компания «Стилсофт Бишкек» (Россия), второе место заняла Dessa International S.R.L. (Молдова), третье — Anteo worldwide (Швейцария). Однако МВД не согласилось с требованиями, предъявленными компанией-победителем, и подало иск в суд.

Существует апелляционный период – один год. В течение этого времени мы не имеем право работать на участках, входивших в оспариваемый проект. По Бишкеку их 1 тысяча 750, в городе Ош - 314. В настоящее время ведутся исследования других участков.

Женишбек Разаков

Ссылка: https://24.kg/vlast/50912/
просмотров: 183
Версия для печати
Материалы по теме
«Кыргызтелеком» назвали лучшим оператором для реализации «Безопасного города»
До сентября 2017 года возле всех бишкекских школ появятся пешеходные переходы
Омурбек Бабанов требует исключить МВД из комиссии по «Безопасному городу»
Премьер отчитался о снижении преступности в Кыргызстане
Депутат раскритиковал главу комитета обороны за незнание ситуации в Афганистане
Депутат предложил на Скрябина, 45 построить дом для жителей Дачи СУ
Проект «Безопасный город» будет реализован. Вне зависимости от судов
МВД: Благодаря видеофиксации ДТП в бюджет поступило 9 миллионов сомов
Евгения Строкова: Закон о госзакупках написан словно для прокуратуры
Самая большая проблема в госзакупках — в разработке квалификационных параметров
Популярные новости
Алмаз Усенов: Эдиль Байсалов плохо отработал командировочные в&nbsp;Турцию Алмаз Усенов: Эдиль Байсалов плохо отработал командировочные в Турцию
Турецкий бизнес президента. Кто, кому, за&nbsp;сколько Турецкий бизнес президента. Кто, кому, за сколько
Президент Украины уволил посла республики в&nbsp;Кыргызстане Президент Украины уволил посла республики в Кыргызстане
Из&nbsp;ГАИ создали патрульную милицию, но&nbsp;она не&nbsp;работает, как нужно Из ГАИ создали патрульную милицию, но она не работает, как нужно
Бизнес
Субботник Beeline по&nbsp;всей стране Субботник Beeline по всей стране
Темир Сариев выразил соболезнования в&nbsp;связи с&nbsp;трагедией в&nbsp;Узгенском районе Темир Сариев выразил соболезнования в связи с трагедией в Узгенском районе
Внимание! Концерт группы &laquo;Город 312&raquo; перенесен на&nbsp;1&nbsp;мая Внимание! Концерт группы «Город 312» перенесен на 1 мая
Мобильный оператор О! снизил цену на&nbsp;флагманский тариф &laquo;Безлимит 4G + O!TV&raquo; Мобильный оператор О! снизил цену на флагманский тариф «Безлимит 4G + O!TV»