Правительство изучает участки, не вошедшие в тендер проекта «Безопасный город»

«Правительство изучает участки, не вошедшие в предыдущий тендер проекта «Безопасный город», для оснащения их аппаратно-программными комплексами», — сообщил сегодня на заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству вице-премьер-министр КР Женишбек Разаков.

По его данным, предыдущий тендер признан судебными органами недействительным.

Напомним, результаты первого тендера были аннулированы, поэтому объявили второй. В январе 2015-го победителем объявлена компания «Стилсофт Бишкек» (Россия), второе место заняла Dessa International S.R.L. (Молдова), третье — Anteo worldwide (Швейцария). Однако МВД не согласилось с требованиями, предъявленными компанией-победителем, и подало иск в суд.