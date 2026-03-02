20:50
Власть

В КР в 2025 году преступность среди несовершеннолетних выросла на 11 процентов

В КР в 2025 году преступность среди несовершеннолетних выросла на 11 процентов. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи заявил заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов.

По его словам, общее количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 2025 году составило 1 тысячу 814 случаев, а в 2024-м — 1 тысячу 640.

«Рост составил 11 процентов. Если раньше мы реагировали на такие случаи только на основании обращений из школ. То сейчас благодаря камерам видеонаблюдения, обращениям граждан, средств массовой информации и общественности мы выявляем больше правонарушений и преступлений», — рассказал он.

Замминистра сообщил, что МВД реализует компонент «Безопасный город» в рамках проекта «Безопасная страна».

«На установку 20 тысяч камер по всей стране уже изысканы средства. В 440 общеобразовательных организациях уже установлены 656 видеокамер. Работа в этом направлении продолжается», — добавил Октябрь Урмамбетов.

Он также добавил, что в 2025 году зафиксировано 249 случаев насилия в отношении детей со стороны родителей и опекунов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364158/
просмотров: 587
