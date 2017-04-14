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Власть

Отца экс-депутата Равшана Жээнбекова вызвали на допрос по делу о мародерстве

Отца экс-депутата Равшана Жээнбекова — Бабурбека Жээнбекова — вызвали на допрос по делу о мародерстве. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГКНБ.

Отмечается, что его вызвали пока в качестве свидетеля по делу о мародерствах в 2010 году.

Ранее о вызове отца в спецслужбы рассказал Равшан Жээбеков. Однако допрос он связал с тем, что его отец — «активный оппозиционер».

Генеральная прокуратура передала в ГКНБ для расследования материалы уголовного дела, возбужденного в августе 2012 года по статьям 168 (разбой), 172 (неправомерное завладение автомобилем или иным автомототранспортным средством), 208 (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней) и 245 (хищение или вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ) УК КР.

По данному делу арестован и находится в СИЗО ГКНБ бывший депутат Жогорку Кенеша Райкан Тологонов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/49563/
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