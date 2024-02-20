В Баткене сотрудник СБНОН помогал работе международного наркоканала

За организацию международного наркоканала задержан гражданин Кыргызстана и его сообщник — сотрудник службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД Баткенской области. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, выявлен и пресечен международный наркоканал организованной преступный группы, следовавший по маршруту Таджикистан — Кыргызстан — Узбекистан.

Организатором группы, наряду с иностранными наркодельцами, являются житель Баткенской области и сотрудник СБНОН УВД, наладившие канал сбыта и переправки из-за рубежа наркотиков через Кыргызстан в третью страну.

Так, 12 февраля во время спецоперации на трассе Баткен — Ош задержан гражданин КР Н.Р. При обыске у него нашли крупную партию афганского чарса общим весом 3 килограмма 996,7 грамма (рыночная стоимость 1 миллион 800 тысяч сомов).

Задержан также пособник организатора наркоканала — оперуполномоченный СБНОН УВД Баткенской области, лейтенант милиции С.И.У., помогавший в переправке наркотиков через контролируемые участки государственной границы КР.

Членам организованной преступной наркогруппировки предъявлено обвинение по статье 41 УК КР и Ошским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ КР сроком до 5 марта 2024 года.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.