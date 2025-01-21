В Татарстане предлагают готовить мигрантов для работы в оборонном комплексе

В Татарстане предлагают готовить мигрантов для работы на производствах оборонного комплекса. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин во время встречи с парламентской делегацией Тверской области.

«Большое число мигрантов в Республике Татарстан, мы в них нуждаемся. Рабочих рук не хватает», — отметил он.

Спикер Госсовета отметил, что в республику приезжают мигранты, занимающиеся строительством и уборкой, но иностранных специалистов также надо готовить на крупные производства оборонного комплекса.

Напомним, в последнее время в РФ ужесточают законы в отношении мигрантов. Например, Госдума одобрила сразу несколько законопроектов, касающихся российской миграционной политики. Ужесточение миграционной политики в РФ последовало после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в миграционной сфере властям нужно думать прежде всего об интересах граждан. Он считает, что мигранты не будут вызывать неприятия, если будут знать закон и проявят готовность его соблюдать. Среди других важных вопросов глава государства отметил хорошее владение мигрантами государственным языком.

А замглавы кабинета министров КР Эдиль Байсалов заявил, что Кыргызстан продолжит экспортировать рабочую силу в РФ.