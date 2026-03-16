Власть

Садыр Жапаров принял главу МИД Ганы и обсудил сотрудничество с Африкой

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Республики Гана Сэмуэля Аблакву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества и перспективы взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Садыр Жапаров отметил, что, несмотря на географическую удаленность, Кыргызстан заинтересован в углублении сотрудничества с Ганой как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Глава государства также подчеркнул, что Кыргызстан активно развивает партнерство со странами Африки. В частности, в прошлом году было открыто посольство Кыргызстана в Эфиопии, а в ближайшее время планируется открытие диппредставительства в Египте.

Президент добавил, что в феврале 2026 года Кыргызстан получил статус наблюдателя в Африканском союзе, что создает дополнительные возможности для развития сотрудничества в рамках этой организации, в том числе в период председательства Ганы в 2027 году.

В свою очередь Сэмуэль Аблаква передал Садыру Жапарову приветствие от президента Ганы Джона Драмани Махамы и пригласил его посетить страну в следующем году по случаю 70-летия независимости Ганы и предстоящего председательства государства в Африканском союзе.

Министр отметил важность проводимых в Кыргызстане реформ, включая меры по борьбе с коррупцией и защите национальных интересов, в том числе по вопросу месторождения Кумтор. Он также назвал строительство, цифровизацию, туризм и агропромышленный комплекс перспективными направлениями сотрудничества между странами.

По итогам встречи стороны выразили уверенность, что визит главы МИД Ганы откроет новую страницу в развитии дружественных и деловых отношений между двумя государствами.
