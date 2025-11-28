Глава кабмина позавтракал с депутатами Бундестага и поговорил о сотрудничестве

Глава кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев встретился с депутатами Бундестага — членами Группы дружбы «Германия — Центральная Азия» в формате рабочего завтрака. Говорили о дальнейшем укреплении кыргызско-германского сотрудничества, сообщила пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что Кыргызская Республика придает важное значение развитию отношений с Германией, рассматривая ее как одного из ключевых партнеров в Европейском союзе. Он отметил, что благодаря саммитам «Центральная Азия + Германия» сотрудничество вышло на высокий уровень и получило новое содержание.

Говоря об экономической ситуации, глава кабмина сообщил, что КР проходит этап модернизации национальной экономики: за последние три года среднегодовой темп роста ВВП составил не менее 9 процентов, что является одним из самых высоких показателей в регионе.

Фото кабмина. Завтрак с депутатами Бундестага

Он заметил, что для инвесторов создают благоприятные условия, упрощая административные процедуры, модернизируя налоговую систему и внедряя цифровые сервисы.

Приоритетными направлениями сотрудничества обозначены:

модернизация агропромышленного комплекса;

развитие инфраструктуры;

диверсификация экспорта;

повышение инвестиционной привлекательности.

Отдельно говорили о межпарламентском партнерстве. Адылбек Касымалиев подчеркнул визиты Группы дружбы Бундестага в Бишкек в 2023 и 2024 годах как важный шаг в укреплении доверия.

В завершение встречи стороны выразили готовность к расширению обменов, обсуждению реформ и укреплению взаимодействия по всем направлениям двустороннего сотрудничества.