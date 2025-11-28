17:36
USD 87.45
EUR 101.38
RUB 1.12
Экономика

Глава кабмина позавтракал с депутатами Бундестага и поговорил о сотрудничестве

Фото кабмина. Завтрак с депутатами Бундестага

Глава кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев встретился с депутатами Бундестага — членами Группы дружбы «Германия — Центральная Азия» в формате рабочего завтрака. Говорили о дальнейшем укреплении кыргызско-германского сотрудничества, сообщила пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что Кыргызская Республика придает важное значение развитию отношений с Германией, рассматривая ее как одного из ключевых партнеров в Европейском союзе. Он отметил, что благодаря саммитам «Центральная Азия + Германия» сотрудничество вышло на высокий уровень и получило новое содержание.

Говоря об экономической ситуации, глава кабмина сообщил, что КР проходит этап модернизации национальной экономики: за последние три года среднегодовой темп роста ВВП составил не менее 9 процентов, что является одним из самых высоких показателей в регионе.

кабмина
Фото кабмина. Завтрак с депутатами Бундестага

Он заметил, что для инвесторов создают благоприятные условия, упрощая административные процедуры, модернизируя налоговую систему и внедряя цифровые сервисы.

Приоритетными направлениями сотрудничества обозначены:

  • модернизация агропромышленного комплекса;

  • развитие инфраструктуры;

  • диверсификация экспорта;

  • повышение инвестиционной привлекательности.

Отдельно говорили о межпарламентском партнерстве. Адылбек Касымалиев подчеркнул визиты Группы дружбы Бундестага в Бишкек в 2023 и 2024 годах как важный шаг в укреплении доверия.

В завершение встречи стороны выразили готовность к расширению обменов, обсуждению реформ и укреплению взаимодействия по всем направлениям двустороннего сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/352683/
просмотров: 378
Версия для печати
Материалы по теме
МВФ: Кыргызстан входит в число мировых лидеров по темпам роста ВВП
Кыргызстан и Великобритания укрепляют сотрудничество
Торговая война. Китай снова стал главным торговым партнером Германии
Товарооборот до $2 миллиардов — цель кыргызско-узбекского сотрудничества
Концерн Ford официально прекратил производство Focus
Сборная Германии вышла на чемпионат мира по футболу, обыграв Словакию
Война между Россией и НАТО может начаться до 2029 года — Минобороны Германии
ВВП Кыргызстана превысил 1,4 триллиона сомов по итогам десяти месяцев 2025 года
В Бишкеке открылась ярмарка «Кыргызстан ЭКСПО — 2025»
Глава кабмина Адылбек Касымалиев прибыл с рабочим визитом в Астану
Популярные новости
Рубль заметно подорожал, тенге немного подешевел. Курс валют на&nbsp;24&nbsp;ноября Рубль заметно подорожал, тенге немного подешевел. Курс валют на 24 ноября
Рубль продолжает дорожать, евро и&nbsp;тенге дешевеют. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;ноября Рубль продолжает дорожать, евро и тенге дешевеют. Курс валют на 25 ноября
Рубль вновь подорожал, как и&nbsp;остальные валюты. Курс на&nbsp;26&nbsp;ноября Рубль вновь подорожал, как и остальные валюты. Курс на 26 ноября
Подписан меморандум о&nbsp;строительстве солнечных электростанций на&nbsp;$300 миллионов Подписан меморандум о строительстве солнечных электростанций на $300 миллионов
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
28 ноября, пятница
17:35
Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение «уезжать» Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предло...
17:12
Водители автобусов Бишкека просят поднять им зарплату
16:58
Глава кабмина позавтракал с депутатами Бундестага и поговорил о сотрудничестве
16:50
Адольф Гитлер в пятый раз одержал победу на региональных выборах в Намибии
16:38
Масштабный пожар в Гонконге потушили, число жертв достигло 128