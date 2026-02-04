Данияр Амангельдиев призвал международный бизнес к расширению сотрудничества

Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев выступил на бизнес-форуме В5+1 в Бишкеке, где обозначил Центральную Азию как единый перспективный экономический регион и призвал международный бизнес к расширению сотрудничества и инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

Чиновник отметил, что формат В5+1 является практической платформой для реализации договоренностей, достигнутых на Саммите лидеров стран Центральной Азии и США в 2025 году, через конкретные проекты и партнерства.

«Саммит лидеров стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки, состоявшийся 6 ноября 2025 года в Вашингтоне, задал четкий и амбициозный вектор сотрудничества. Сегодня нам необходимо наполнить этот вектор конкретным содержанием, превратив идеи в инициативы, контакты в устойчивые партнерства, а намерения в решения, работающие на развитие наших стран», – подчеркнул он.

По словам Данияра Амангельдиева, Центральная Азия с рынком более 80 миллионов потребителей, молодым демографическим профилем и стратегическим географическим положением становится важным узлом глобальных торгово-логистических маршрутов.

Перспективными направлениями названы IT, креативная экономика, логистика, платежная инфраструктура и индустриальные проекты.

Он также подчеркнул устойчивый рост экономики Кыргызстана: по итогам 2025 года он составил 11,1 процента. В стране проведены масштабные реформы по цифровизации государственного управления, упрощению процедур для бизнеса, развитию инфраструктуры и защите прав инвесторов. В 2025 году принят новый Закон «Об инвестициях» и осуществлено первое размещение суверенных еврооблигаций на сумму $700 миллионов.

Отдельное внимание первый зампред уделил запуску государственного стейблкоина USDKG, обеспеченного золотом.

«Кыргызстан также развивает режим «Цифровой кочевник», Парк высоких технологий и Парк креативных индустрий для привлечения международных IT-специалистов и инновационных компаний», – отметил первый зампред.

В завершение выступления было отмечено, что Центральная Азия становится устойчивым и динамично растущим регионом, открытым для инвестиций и технологий, а Кыргызская Республика готова к прямому и предметному сотрудничеству с международным бизнесом.