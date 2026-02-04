12:36
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Власть

Данияр Амангельдиев призвал международный бизнес к расширению сотрудничества

Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев выступил на бизнес-форуме В5+1 в Бишкеке, где обозначил Центральную Азию как единый перспективный экономический регион и призвал международный бизнес к расширению сотрудничества и инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

Чиновник отметил, что формат В5+1 является практической платформой для реализации договоренностей, достигнутых на Саммите лидеров стран Центральной Азии и США в 2025 году, через конкретные проекты и партнерства.

«Саммит лидеров стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки, состоявшийся 6 ноября 2025 года в Вашингтоне, задал четкий и амбициозный вектор сотрудничества. Сегодня нам необходимо наполнить этот вектор конкретным содержанием, превратив идеи в инициативы, контакты в устойчивые партнерства, а намерения в решения, работающие на развитие наших стран», – подчеркнул он.

По словам Данияра Амангельдиева, Центральная Азия с рынком более 80 миллионов потребителей, молодым демографическим профилем и стратегическим географическим положением становится важным узлом глобальных торгово-логистических маршрутов.

Перспективными направлениями названы IT, креативная экономика, логистика, платежная инфраструктура и индустриальные проекты.

Он также подчеркнул устойчивый рост экономики Кыргызстана: по итогам 2025 года он составил 11,1 процента. В стране проведены масштабные реформы по цифровизации государственного управления, упрощению процедур для бизнеса, развитию инфраструктуры и защите прав инвесторов. В 2025 году принят новый Закон «Об инвестициях» и осуществлено первое размещение суверенных еврооблигаций на сумму $700 миллионов.

Отдельное внимание первый зампред уделил запуску государственного стейблкоина USDKG, обеспеченного золотом.

«Кыргызстан также развивает режим «Цифровой кочевник», Парк высоких технологий и Парк креативных индустрий для привлечения международных IT-специалистов и инновационных компаний», – отметил первый зампред.

В завершение выступления было отмечено, что Центральная Азия становится устойчивым и динамично растущим регионом, открытым для инвестиций и технологий, а Кыргызская Республика готова к прямому и предметному сотрудничеству с международным бизнесом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360541/
просмотров: 166
Версия для печати
Материалы по теме
Для предпринимателей могут снизить комиссии при приеме безналичных платежей
Камбаратинская ГЭС-1 и инвестиции: кабмин КР провел встречу с компаниями из США
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выделит Кыргызстану $50 миллионов
Кабмин сокращает перечень контролеров: часть госорганов теряет право проверок
Кыргызстан и Китай обсудили сотрудничество аналитических центров и историков
Депутат предлагает внедрить приложение «Бизнес Тундук» для мигрантов
Кыргызстан вошел в топ-3 стран, граждане которых открывают бизнес в России
В 2026 году председатель КНР Си Цзиньпин посетит Кыргызстан с госвизитом
Президент КР пообещал предоставить бизнесу значительные послабления
В Бишкеке обсуждают укрепление инвестклимата между государством и бизнесом
Популярные новости
Жапаров: Один генерал присвоил более 70&nbsp;автошкол, превратив их&nbsp;в&nbsp;личный бизнес Жапаров: Один генерал присвоил более 70 автошкол, превратив их в личный бизнес
Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у&nbsp;Жогорку Кенеша Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы
Бизнес
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
4 февраля, среда
12:34
МЧС предупреждает: в горных районах КР возможен сход лавин МЧС предупреждает: в горных районах КР возможен сход ла...
12:17
Глава Минэкономики обозначил три ключевых значения форума Б5+1 для Кыргызстана
12:16
В Кыргызстане проанализируют ход административно-территориальной реформы
12:10
Ежегодно выявляется 6 тысяч случаев. Депутат рассказала о проблемах онкобольных
12:10
Данияр Амангельдиев призвал международный бизнес к расширению сотрудничества