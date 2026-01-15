В 2026 году председатель КНР Си Цзиньпин посетит Кыргызстан с госвизитом

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев сообщил о начале подготовки государственного визита председателя КНР Си Цзиньпин в Кыргызстан. Об этом он заявил 15 января на пресс-конференции в Бишкеке.

Глава внешнеполитического ведомства отметил высокий уровень взаимодействия между двумя странами, подчеркнув, что прошедший год был насыщен значимыми двусторонними контактами.

В частности, состоялся государственный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Китай, а также встречи на полях формата «Центральная Азия — Китай» и саммита Шанхайской организации сотрудничества.

По словам министра, 2026 год также будет активным в двусторонней повестке. Предстоящий визит председателя КНР станет одним из ключевых событий. Его программа, как ожидается, будет насыщенной и охватит широкий круг вопросов сотрудничества.