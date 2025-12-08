10:59
Происшествия

В Бенине произошла попытка государственного переворота

В Бенине произошла попытка государственного переворота. Группа военных в этой стране (Западная Африка), назвавшая себя «Военным комитетом возрождения», захватила государственный телеканал и в эфире объявила об отставке действующего президента Патриса Талона и роспуске всех госучреждений.

Reuters
Фото Reuters

Министр иностранных дел Бенина Олушегун Аджади Бакари заявил Reuters, что предпринята попытка переворота небольшой группой военных, большая часть армии по-прежнему лояльна. По его словам, заговорщики захватили контроль только над государственным телевидением, сигнал отключили на несколько минут.

«Это небольшая группа людей, у которых есть только телевизор. Регулярная армия восстанавливает контроль. Столица и страна находятся в полной безопасности, как и президент и его семья», — сообщил агентству военный источник.
