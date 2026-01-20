20:39
Общество

Мэрия Бишкека рассказала о работе Восточного автовокзала

Мэрия Бишкека информирует, что до переноса на новый объект Восточный автовокзал продолжает функционировать в штатном режиме и по своему прямому назначению.

По данным пресс-службы муниципалитета, мэр Айбек Джунушалиев поручил упорядочить работу такси на прилегающей территории: провести очистку территории от несанкционированных стоянок либо организовать взаимодействие с перевозчиками в установленном порядке.

«Также будет упорядочена деятельность такси, осуществляющих перевозки в районе Аламединского рынка, включая автомобили, курсирующие по маршрутам Бишкек—Токмок, Бишкек—Кемин и Бишкек- Кант.О принимаемых решениях и дальнейших изменениях будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358620/
просмотров: 195
