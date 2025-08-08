18:00
Президент ознакомился с обновленным зданием автовокзала в Караколе

Садыр Жапаров сегодня, 8 августа, посетил обновленное здание филиала «Иссык-Кульский автовокзал» государственного предприятия «Кыргыз Автобекети» в Караколе и ознакомился с результатами капитального ремонта и модернизации. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Напомним, что в ходе рабочего визита в Каракол в мае 2024 года глава государства поручил провести капитальный ремонт и комплексное обновление автовокзала, введенного в эксплуатацию в 1988 году.

Как сообщили президенту, «Иссык-Кульский автовокзал» теперь способен обслуживать от 500 до 1 тысячи пассажиров в сутки и обеспечивает перевозки по 76 маршрутам: один международный, 16 межобластных, 17 межгородских внутри области, а также 42 пригородных и районных направления.

В ходе ремонта заменена крыша, обновлены инженерные сети, выполнена современная отделка внутренних помещений, установлены новые окна и двери, LED-экран и трансляционная система, обновлен фасад здания, проведено благоустройство территории.

Параллельно Министерство транспорта и коммуникаций осуществляет асфальтирование территории автовокзала.

Президент Садыр Жапаров выразил надежду, что после завершения всех работ автовокзал Каракола станет современным, функциональным и комфортным транспортным узлом, соответствующим высоким стандартам обслуживания населения и гостей региона.
