В МП «Бишкекавтовокзал» большой поток пассажиров. Планируйте поездку заранее

В муниципальном предприятии «Бишкекавтовокзал» на сегодня наблюдается большой поток пассажиров по направлению в Иссык-Кульскую и Нарынскую области. Об этом сообщает столичная мэрия.

По ее данным, если в мае 2025 года в будние дни перевозили 2,5-2,7 тысячи пассажиров, в настоящее время пассажиропоток составляет 3,5-3,8 тысячи человек в день.

В пятницу и на выходных число увеличивается до 4-4,6 тысячи. К примеру, в прошлую пятницу перевезли свыше 4,6 тысячи пассажиров.

Привлечены сезонные маршруты по направлению Чолпон-Ата — Бостери. Прирост с мая составил 1-1,2 тысячи пассажиров.

«Уважаемые горожане и гости столицы! Муниципалитет напоминает, что необходимо заранее планировать свои поездки, так как столичный автовокзал работает в следующем режиме: с 7.00 до 19.30 обслуживают микроавтобусы по направлениям в Иссык-Кульскую и Нарынскую области, с 19.00 до 23.30 курсируют рейсовые автобусы по таким направлениям, как Иссык-Куль, Нарын, Каракол и Баетово», — говорится в сообщении.