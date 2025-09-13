17:16
Общество

На возведение нового автовокзала в Кочкоре выделено 394 миллиона сомов

В селе Кочкор Нарынской области продолжается строительство современного автовокзала. Об этом сообщает Минстрой.
 
По его данным, реализация проекта осуществляется департаментом жилищно-гражданского строительства и финансируется за счет республиканского бюджета. Общая стоимость объекта составляет 394 миллиона сомов.
 
Новый автовокзал общей площадью 14 тысяч 469 квадратных метров будет состоять из двухэтажного здания. Строительные работы ведутся в соответствии с современными стандартами и направлены на обеспечение удобства и безопасности пассажиров.
 
Реализация данного проекта направлена на улучшение транспортной инфраструктуры региона.
