11:02
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Общество

У нового Ошского рынка в Бишкеке появится автовокзал

Проект генерального плана Бишкека до 2050 года предусматривает масштабную модернизацию транспортной инфраструктуры столицы. Среди ключевых объектов — строительство автовокзала у нового Ошского рынка вдоль трассы Бишкек — международный аэропорт «Манас». Этот объект призван обеспечить растущие объемы междугородних и пригородных пассажиропотоков.

Читайте по теме
Ошский рынок переезжает: в пригороде Бишкека растет гигантский комплекс

Кроме того, документ предусматривает возведение транспортно-логистических комплексов вдоль объездной трассы международного значения Алматы — Бишкек — Ташкент. Их цель — перераспределение транзитных грузовых потоков.

Проект включает ряд других мероприятий:

  • Реконструкция аэропорта «Манас» с возведением второй взлетно-посадочной полосы, нового терминала и центра технического обслуживания воздушных судов. Это позволит справляться с прогнозируемыми объемами пассажиров и грузов.
  • Строительство железнодорожной магистрали протяженностью 175 километров в обход застроенных территорий Бишкека. Линия разгрузит существующую железную дорогу и обеспечит развитие пригородного и внутригородского сообщения. Также запланированы ответвление длиной 11,2 километра в аэропорт «Манас» и строительство новой станции.
  • Формирование полноценного автодорожного обхода столицы длиной 89 километров. Это необходимо для пропуска транзитного транспорта и перераспределения агломерационных потоков, а также для дополнительных выездов из южных районов города.

Протяженность планируемого южного участка обходной дороги составит 49,4 километра, северного — 39,4 километра. Проектом предусмотрены строительство и реконструкция 15 транспортных развязок на разных уровнях, двух путепроводов через железную дорогу и внеуличных пешеходных переходов.

Накануне мэрия Бишкека анонсировала начало общественных слушаний по проекту генерального плана столицы до 2050 года. Они пройдут 24-25 декабря 2025-го в разрезе районов.

Генеральный план Бишкека — это стратегический документ долгосрочного развития столицы, который определяет направления градостроительной, транспортной, экономической и социальной политики города до 2050 года.

Проект разработан Научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства Санкт-Петербурга при участии мэрии Бишкека и по поручению кабинета министров КР.

Генплан предусматривает модернизацию транспортной инфраструктуры, развитие логистики, IT и креативных индустрий, а также сохранение историко-культурного наследия и формирование комфортной городской среды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348608/
просмотров: 495
Версия для печати
Материалы по теме
Генплан-2050. Школы и детсады в Бишкеке обещают сделать доступнее
Трамвай, метробус. Три ускоренных вида транспорта организуют в Бишкеке
Генплан: деловой центр «Бишкек-сити» намерены сосредоточить в Ленинском районе
Генплан-2050. В Бишкеке планируют повысить среднюю жилищную обеспеченность
Мэрия анонсировала слушания по Генплану Бишкека и обещает сохранить облик города
В части Бишкека 27 октября не будет холодной воды
Мини-ЦОН на проспекте Чуй в Бишкеке будет закрыт в воскресенье
Ломает несущие стены. Жители микрорайона жалуются на владельца цокольного этажа
Парковаться на улице Токтогула нельзя. В мэрии Бишкека объяснили почему
«Бишкектеплоэнерго»: Оборудование на старте, готовы дать тепло
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано третье за&nbsp;сутки землетрясение В Кыргызстане зарегистрировано третье за сутки землетрясение
ГКНБ в&nbsp;Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
У&nbsp;каждого пятого ребенка в&nbsp;Кыргызстане повышен уровень свинца в&nbsp;крови&nbsp;&mdash; анализ У каждого пятого ребенка в Кыргызстане повышен уровень свинца в крови — анализ
Бизнес
Больше интернета и&nbsp;возможностей в&nbsp;новом тарифе Beeline &laquo;Это 80&nbsp;GB&raquo; Больше интернета и возможностей в новом тарифе Beeline «Это 80 GB»
Переводы из&nbsp;России в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; моментально, удобно и&nbsp;без комиссии Переводы из России в «Мой О!» и O!Store — моментально, удобно и без комиссии
KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в&nbsp;Нарыне KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в Нарыне
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
27 октября, понедельник
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 октября Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 октя...
10:58
На телефон доверия для детей Минтруда КР поступает более 190 звонков в сутки
10:54
Генплан-2050. Школы и детсады в Бишкеке обещают сделать доступнее
10:49
Вице-мэр Таш-Кумыра задержан за махинации с землей
10:46
Кампания Кыргызстана в поддержку снежного барса охватила 100 миллионов человек