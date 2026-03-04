15:49
Власть

Депутат требует проверить законность отстрела бездомных животных в Бишкеке

Депутат требует проверить законность отстрела бездомных животных в Бишкеке. Об этом заявила сегодня на заседании ЖК Гуля Кожокулова.

По ее словам, муниципальное предприятие «Тазалык» сегодня занимается отстрелом бездомных животных, на что тратится из бюджета от 4 до 7 миллионов сомов.

«Это немалая сумма из городского бюджета. Неужели нельзя пересмотреть направление эти средств на более гуманные цели, например на строительство приютов, на стерилизацию животных? Зачем применять такой варварский подход к нашим малым друзьям? Ведь это вопрос не только моральный, но и вопрос воспитания подрастающего поколения, чтобы они не росли жестокими в отношении животных», — считает Гуля Кожокулова.

Она добавила, что по статье 163 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за жестокое отношение к животным.

«Я думаю, что городская прокуратура должна рассмотреть вопрос о том, насколько законны действия сотрудников муниципального предприятия. Наш город должен быть комфортным не только для машин, людей, но и нашим маленьких друзей», — отметила Гуля Кожокулова.
