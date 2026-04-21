Власть

Мигалки по новым правилам, кабмин ужесточил требования к спецтранспорту

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев утвердил новое положение, регулирующее установку и использование спецсигналов на служебных автомобилях. Постановление подписано 13 апреля 2026 года № 248.

Документ принят для приведения норм в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Согласно новым правилам, порядок установки цветографических схем, опознавательных знаков, надписей, световых и звуковых сигналов на специализированных и специальных транспортных средствах теперь четко регламентирован.

Решение об оснащении автомобилей спецсигналами принимает уполномоченный орган в сфере безопасности дорожного движения с обязательным внесением изменений в регистрационные документы.

Водители с включенными синими или красными проблесковыми маячками смогут отступать от требований Правил дорожного движения. 

Желтые и оранжевые сигналы не дают преимуществ на дороге.

Госорганы, на балансе которых есть транспорт со спецсигналами, обязаны иметь в штате инженера по безопасности дорожного движения и регулярно проводить инструктаж водителей. Исключение сделано для МВД, Службы государственной охраны и военной автоинспекции.

В кабмине отметили, что реализация постановления будет осуществляться в рамках утвержденной штатной численности и без дополнительных расходов бюджета.

Документ вступит в силу через 10 дней.
Материалы по теме
Печатную компанию включили в стратегические объекты Кыргызстана
В 2026 году в КР построят и отремонтируют более 1,5 тысячи километров дорог
За домашними тиранами в Кыргызстане установят электронный контроль
В Кыргызстане беженцам упростят получение проездных документов
Кыргызстан может стать наблюдателем в Организации американских государств
Кыргызстан и Meta договорились создать рабочую группу по сотрудничеству
Темпы роста впечатляют. Всемирный банк сделал заявление по Кыргызстану
Бизнесу в регионах Кыргызстана предоставят кредиты под 2 процента годовых
Улан Маматканов возглавит соцблок кабинета министров вместо Эдиля Байсалова
Кабмин пересмотрел требования к членам Совета по управлению спецзоной «Тамчи»
Популярные новости
Иран призывает ШОС перейти от&nbsp;политических деклараций к&nbsp;конкретным шагам Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о&nbsp;строительстве Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Камеры, рейды и&nbsp;контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов Камеры, рейды и контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов
Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров
Бизнес
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к&nbsp;Дню Земли: KOICA и&nbsp;JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
20&nbsp;лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по&nbsp;специальным ценам 20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
