Мигалки по новым правилам, кабмин ужесточил требования к спецтранспорту

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев утвердил новое положение, регулирующее установку и использование спецсигналов на служебных автомобилях. Постановление подписано 13 апреля 2026 года № 248.

Документ принят для приведения норм в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Согласно новым правилам, порядок установки цветографических схем, опознавательных знаков, надписей, световых и звуковых сигналов на специализированных и специальных транспортных средствах теперь четко регламентирован.

Решение об оснащении автомобилей спецсигналами принимает уполномоченный орган в сфере безопасности дорожного движения с обязательным внесением изменений в регистрационные документы.

Водители с включенными синими или красными проблесковыми маячками смогут отступать от требований Правил дорожного движения.

Желтые и оранжевые сигналы не дают преимуществ на дороге.

Госорганы, на балансе которых есть транспорт со спецсигналами, обязаны иметь в штате инженера по безопасности дорожного движения и регулярно проводить инструктаж водителей. Исключение сделано для МВД, Службы государственной охраны и военной автоинспекции.

В кабмине отметили, что реализация постановления будет осуществляться в рамках утвержденной штатной численности и без дополнительных расходов бюджета.

Документ вступит в силу через 10 дней.