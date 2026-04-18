Печатную компанию включили в стратегические объекты Кыргызстана

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в перечень стратегических объектов страны.

Согласно постановлению, в список объектов категории А — особо важных — включено ОсОО «Борбор-Азия корголгон басмаканасы».

Речь идет об объектах, имеющих ключевое значение для экономики и относящихся к категории повышенной безопасности.

Как отмечается в документе, решение принято для обеспечения защиты и устойчивого функционирования социально значимых объектов.

Постановление вступит в силу через десять дней после официального опубликования.