Участок ветеринарного управления в Таласе вернули государству

Прокуратура Таласа вернула в государственную собственность земельный участок площадью 0,34 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. Фото пресс-службы Генпрокуратуры. В Таласе государству вернули участок ветеринарного управления за 16,9 миллиона сомов

После принятия прокурорских мер имущество рыночной стоимостью 16 миллионов 948 тысяч 600 сомов вернули на баланс государства.

В Кыргызстане продолжается масштабная кампания по деприватизации незаконно переданных объектов. Под особым контролем прокуратуры находятся земли социальных учреждений. Только в 2025-м государству вернули сотни гектаров территорий, общая стоимость которых превысила миллиарды сомов.