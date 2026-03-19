Участок ветеринарного управления в Таласе вернули государству

Прокуратура Таласа вернула в государственную собственность земельный участок площадью 0,34 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. 1996 году территорию со складскими сооружениями незаконно передали в частную собственность. Ранее объект принадлежал Таласскому районному управлению службы ветеринарии.
После принятия прокурорских мер имущество рыночной стоимостью 16 миллионов 948 тысяч 600 сомов вернули на баланс государства.
В Кыргызстане продолжается масштабная кампания по деприватизации незаконно переданных объектов. Под особым контролем прокуратуры находятся земли социальных учреждений. Только в 2025-м государству вернули сотни гектаров территорий, общая стоимость которых превысила миллиарды сомов.