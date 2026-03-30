Участок школы-интерната в Панфиловском районе вернули государству

Прокуратура Панфиловского района завершила процедуру возврата земельного участка, ранее принадлежавшего Кайындинской вспомогательной школе-интернату для детей-сирот. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, территорию площадью 0,32 гектара незаконно продали частным лицам еще в 2005 году.

Рыночная стоимость возвращенного объекта составляет 8,88 миллиона сомов
В 2005-м участок вывели из собственности школы-интерната и продали всего за 36 тысяч 537 сомов. Следствие установило, что сделка прошла с грубым нарушением требований земельного законодательства.

По результатам принятых мер прокурорского реагирования землю вернули в государственную собственность. На данный момент объект официально передали на баланс мэрии Кайынды.
