Участок школы-интерната в Панфиловском районе вернули государству

Прокуратура Панфиловского района завершила процедуру возврата земельного участка, ранее принадлежавшего Кайындинской вспомогательной школе-интернату для детей-сирот. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
По ее данным, территорию площадью 0,32 гектара незаконно продали частным лицам еще в 2005 году.
В 2005-м участок вывели из собственности школы-интерната и продали всего за 36 тысяч 537 сомов. Следствие установило, что сделка прошла с грубым нарушением требований земельного законодательства.
По результатам принятых мер прокурорского реагирования землю вернули в государственную собственность. На данный момент объект официально передали на баланс мэрии Кайынды.