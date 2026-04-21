ЕБРР выделит Кыргызстану кредит на 61,7 миллиона евро на энергетику

Комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша одобрил в третьем чтении законопроект о строительстве новой высоковольтной линии электропередачи «Кемин — Балыкчи» и подстанции мощностью 500 киловольт.

Стоимость проекта — 67,7 миллиона евро. Основное финансирование — 61,7 миллиона евро — предоставит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в виде кредита на 20 лет с пятилетним льготным периодом. Еще 6 миллионов евро выделят в виде грантов на инвестиции и техническую помощь.

По данным Министерства энергетики, новая линия имеет ключевое значение для развития Иссык-Кульской области. Она снизит нагрузку на существующие сети и обеспечит подключение новых солнечных и ветровых электростанций, строящихся в регионе.

Проект также направлен на укрепление национальной энергосистемы и повышение ее транзитного потенциала.
Материалы по теме
В Узгене и Кызыл-Кие обновили системы водоснабжения
Инвестиционное соглашение на $10 миллиардов подписали Кыргызстан и Турция
Минэнерго закупило оборудование на $58 миллионов — средства Всемирного банка
Россия и Центральная Азия создадут единую систему торгов энергоресурсами
Почему «умные» счетчики не покупают у местных производителей. Ответ Минэнерго
В Самарканде прямо на совещании по борьбе с коррупцией задержали чиновников
Инвестиции в основной капитал в энергетическом секторе Кыргызстана растут — ЕЭК
Формирование общих энергорынков ЕАЭС обсудили в Минске
НЭСК получит 14,2 миллиона евро на улучшение энергосектора
Всемирный банк и правительство Швейцарии поддержат энергосектор Кыргызстана
Иран призывает ШОС перейти от&nbsp;политических деклараций к&nbsp;конкретным шагам Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о&nbsp;строительстве Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Камеры, рейды и&nbsp;контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов Камеры, рейды и контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов
Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров
Бизнес
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к&nbsp;Дню Земли: KOICA и&nbsp;JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
20&nbsp;лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по&nbsp;специальным ценам 20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
Комитет ЖК одобрил законопроект об оптимизации дипломатической службы КР Комитет ЖК одобрил законопроект об оптимизации дипломат...
11:18
Пройти госаккредитацию обязали медицинские вузы Кыргызстана
11:17
ТЭЦ и тепловые сети Бишкека освободят от налогов
11:16
Опасные участки и камнепады: что происходит на трассе север — юг
11:15
В кабмине пообещали расследование в Минпросвещения после критики депутата