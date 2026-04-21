ЕБРР выделит Кыргызстану кредит на 61,7 миллиона евро на энергетику

Комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша одобрил в третьем чтении законопроект о строительстве новой высоковольтной линии электропередачи «Кемин — Балыкчи» и подстанции мощностью 500 киловольт.

Стоимость проекта — 67,7 миллиона евро. Основное финансирование — 61,7 миллиона евро — предоставит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в виде кредита на 20 лет с пятилетним льготным периодом. Еще 6 миллионов евро выделят в виде грантов на инвестиции и техническую помощь.

По данным Министерства энергетики, новая линия имеет ключевое значение для развития Иссык-Кульской области. Она снизит нагрузку на существующие сети и обеспечит подключение новых солнечных и ветровых электростанций, строящихся в регионе.

Проект также направлен на укрепление национальной энергосистемы и повышение ее транзитного потенциала.