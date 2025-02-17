В Самарканде на совещании по борьбе с коррупцией в энергетическом секторе семь сотрудников электро- и газоснабжающих предприятий задержали прямо в зале собраний. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Фото Генеральной прокуратуры Узбекистана. В Самарканде прямо на совещании по борьбе с коррупцией задержали чиновников

Уточняется, что в ходе заседания под руководством заместителя генерального прокурора Шохруха Аминова были обсуждены выявленные коррупционные схемы и меры по превращению энергоотрасли в «сферу без коррупции».

Шохрух Аминов также является руководителем республиканского штаба по координации и эффективной организации госконтроля за использованием топливно-энергетических ресурсов.

В совещании приняли участие представители компаний «Региональные электрические сети» и «Худудгазтаъминот», а также их районных и городских филиалов.

Прямо во время заседания семь сотрудников энергетических компаний были задержаны в зале по обвинению в коррупционных преступлениях. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их вывели в наручниках на глазах у коллег.

Руководителям энергетических компаний было поручено усилить контроль за исполнением трудовой дисциплины и принять жесткие меры для предотвращения коррупционных проявлений в отрасли.