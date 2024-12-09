Инвестиции в основной капитал в энергетическом секторе Кыргызстана растут. Такие выводы содержатся в обзоре Евразийской экономической комиссии.

Уточняется, что за последние пять лет объем инвестиций в основной капитал в энергоотрасль стран Евразийского союза в целом вырос до $24,5 миллиарда. Рост обеспечен благодаря России, где инвестиции увеличились на $4,4 миллиарда в период с 2019 по 2023 год.

Вложения в основной капитал также выросли в Казахстане и Кыргызстане — на $380 миллионов и $98 миллионов соответственно. В Кыргызстане зафиксирован двукратный рост.

В Армении и Беларуси наблюдалось снижение этого показателя.