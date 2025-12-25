Президент онлайн открыл ряд промышленных и социальных объектов в Кыргызстане

Президент на заседании Народного курултая онлайн открыл ряд промышленных и социальных объектов в Кыргызстане. Делегатам показали видеотрансляцию объектов.

По данным 24.kg, в перечень вошли 25 промышленных объектов, 68 соцобъектов.

Из них по Бишкеку открыты 5 социальных объектов – 5 дошкольных учреждений. Это детсад на 100 мест в жилмассиве «Ак-Орго», детский сад на 100 мест в жилмассиве «Арча-Бешик», а также капитальный ремонт детсада по улице Гоголя, 127а (ДОО № 88 «Баластан»), детского сада в микрорайоне «Восток-5», улица Армейская, № 10/3 и капитальный ремонт Национальной школы лицея инновационных технологий имени Молдокулова.

Из промышленных объектов в Бишкеке открыли предприятие (сборочно-интеллектуальный логистический центр) по производству товаров для дома ОсОО «Маткасымов».