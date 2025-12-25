13:18
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Власть

Президент онлайн открыл ряд промышленных и социальных объектов в Кыргызстане

Президент на заседании Народного курултая онлайн открыл ряд промышленных и социальных объектов в Кыргызстане. Делегатам показали видеотрансляцию объектов.

По данным 24.kg, в перечень вошли 25 промышленных объектов, 68 соцобъектов.

Из них по Бишкеку открыты 5 социальных объектов – 5 дошкольных учреждений. Это детсад на 100 мест в жилмассиве «Ак-Орго», детский сад на 100 мест в жилмассиве «Арча-Бешик», а также капитальный ремонт детсада по улице Гоголя, 127а (ДОО № 88 «Баластан»), детского сада в микрорайоне «Восток-5», улица Армейская, № 10/3 и капитальный ремонт Национальной школы лицея инновационных технологий имени Молдокулова.

Из промышленных объектов в Бишкеке открыли предприятие (сборочно-интеллектуальный логистический центр) по производству товаров для дома ОсОО «Маткасымов».

Ссылка: https://24.kg/vlast/356013/
просмотров: 354
Версия для печати
Материалы по теме
Доходы «Кумтора» за 10 месяцев превысили план почти на 25 миллиардов сомов
В полпредстве в Баткене рассказали о строящихся соцобъектах в области
Соцобъекты стоимостью 74 миллиона сомов возвращены в муниципальную собственность
В 2024 году в Чуйской области построили и реконструировали 54 соцобъекта
Школы, больницы, спорткомплекс. Какие еще объекты запустил Садыр Жапаров
В Кыргызстане строится более 500 соцобъектов
Сто предприятий и соцобъектов к столетию. Сколько из обещанных уже открыли?
В Кыргызстане одновременно открыли 40 промышленных и 60 социальных объектов
В Кыргызстане запустят 100 промышленных и социальных объектов
Ко Дню независимости в Кыргызстане откроют 100 промышленных и соцобъектов
Популярные новости
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со&nbsp;стороны ГКНБ и&nbsp;силовых структур Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в&nbsp;2026 году Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в 2026 году
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на&nbsp;утраченных территориях Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Бизнес
Новогодний бонус от&nbsp;MegaPay: до&nbsp;26&nbsp;процентов кешбэка за&nbsp;подарки и&nbsp;впечатления Новогодний бонус от MegaPay: до 26 процентов кешбэка за подарки и впечатления
&laquo;Кант ТШП&raquo;&nbsp;&mdash; лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в&nbsp;2025 году «Кант ТШП» — лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в 2025 году
MEGA и&nbsp;Нацагентство по&nbsp;инвестициям подписали меморандум о&nbsp;взаимопонимании MEGA и Нацагентство по инвестициям подписали меморандум о взаимопонимании
Скорее в&nbsp;O!Store: &minus;31 процент на&nbsp;аксессуары и&nbsp;крутые подарки от&nbsp;Honor Скорее в O!Store: −31 процент на аксессуары и крутые подарки от Honor
25 декабря, четверг
13:16
На курултае предложили пересмотреть женскую квоту в Жогорку Кенеше На курултае предложили пересмотреть женскую квоту в Жог...
13:10
Исполняемость предложений делегатов Народного курултая достигла 71 процента
13:00
Президент КР пообещал предоставить бизнесу значительные послабления
12:50
Садыр Жапаров заявил о жестких мерах против коррумпированных судей
12:43
Президент онлайн открыл ряд промышленных и социальных объектов в Кыргызстане