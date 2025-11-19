14:28
Доходы «Кумтора» за 10 месяцев превысили план почти на 25 миллиардов сомов

За 10 месяцев 2025 года выручка ЗАО «Кумтор Голд Компани» от производственной деятельности составила 80 миллиардов сомов при плане 55,1 миллиарда. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Отмечается, что чистая прибыль составила 36 миллиардов 900 миллионов сомов при плановых 13 миллиардах 373 миллионах.

Поступления в бюджет в виде налогов и обязательных платежей за тот же период достигли 16 миллиардов 272 миллионов сомов при плане 14 миллиардов 43 миллиона сомов.

По итогам 2024-го предприятие должно было перечислить дивиденды в размере 12 миллиардов 900 миллионов сомов, однако фактические перечисления превысили план и составили 13 миллиардов 49 миллионов. 

Руководитель службы информационной политики президента Дайырбек Орунбеков отметил, что поступающие в бюджет средства, в том числе за счет деятельности золоторудного предприятия «Кумтор», направляют на ремонт дорог, строительство социальных учреждений и решение проблем, накопившихся за последние 30 лет. 
