В 2025 году завершено строительство 134 образовательных учреждений

С начала 2025 года по настоящее время за счет республиканского бюджета завершено строительство 134 образовательных учреждений. Об этом заявил в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров.

По его данным, за указанный период построены 60 школ и 28 детских садов, а в 41 учебном заведении и 5 детсадах проведен капитальный ремонт.

Кроме того, возведение 16 школ и 13 детских садов (всего 29 объектов) профинансировано за счет различных источников — фондов развития, местных бюджетов, спонсоров и других.

В целом по Кыргызстану за счет республиканского бюджета и других источников финансирования завершено 163 объекта образования (117 — новое строительство, 46 — капитальный ремонт).

«Если в 2022-м в Бишкеке построено 15 школ, то в новом году в столице планируется возведение 20, в Оше — 10, в Манасе — 6. Строительство начнется в феврале и завершится в сентябре. Именно в этих трех городах потребность в учебных заведениях наиболее высокая. Таким образом, эта проблема будет решаться поэтапно», — заверил Садыр Жапаров.

Кроме того, по его словам, в настоящее время по всей стране насчитываются 216 школ и 107 детсадов, строительство которых находится на разных стадиях.

«Планируется, что в 2026 году половина из них будет полностью завершена и введена в эксплуатацию», — добавил глава государства.