Школы, больницы, спорткомплекс. Какие еще объекты запустил Садыр Жапаров

Сегодня президент Садыр Жапаров принял участие онлайн и офлайн в открытии 15 социальных объектов по республике. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается, в селе Талды-Суу Алайского района введен в эксплуатацию современный спортивный комплекс, который станет центром физической активности и развития спорта для местных жителей, особенно молодежи. Стоимость проекта составила 23,8 миллиона сомов, из которых 5 миллионов выделено из республиканского бюджета, 18,8 миллиона — из местного бюджета.

В Кара-Кульджинском районе открыли среднюю школу имени Кебека Мамаева на 275 учеников. На строительство учреждения выделено 146,8 миллиона сомов из республиканского бюджета, а общая сметная стоимость проекта составила 175,1 миллиона сомов.

Наряду с этим открыта школа на 275 учеников в селе Уч-Бай Ноокатского района. Стоимость проекта составила 117,9 миллиона сомов, полностью профинансированных из республиканского бюджета.

Кроме того, в селе Ооган-Талаа Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области открыта современная больница на 60 коек. На строительство двухэтажного здания из республиканского бюджета выделено 110 миллионов сомов. Новое медучреждение площадью 900 квадратных метров включает терапевтическое, родильное, гинекологическое и детское отделения. Больница оснащена всем необходимым современным оборудованием для диагностики и лечения пациентов.

Для более чем 8 тысячи 500 жителей села Ооган-Талаа и окрестностей открытие этой больницы предоставляет возможность получать качественную и доступную медицинскую помощь в непосредственной близости от места проживания.

Всего по всей стране состоялось открытие 15 объектов, среди которых детские образовательные учреждения, школы, парковая зона, Центр обслуживания населения в Кара-Балте Чуйской области, а также предприятие по выпуску железобетонных опор в городе Балыкчи Иссык-Кульской области.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что данные проекты призваны не только улучшить доступ к образованию и спорту, но и способствовать развитию регионов и созданию новых рабочих мест.