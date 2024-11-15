22:34
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Власть

Школы, больницы, спорткомплекс. Какие еще объекты запустил Садыр Жапаров

Сегодня президент Садыр Жапаров принял участие онлайн и офлайн в открытии 15 социальных объектов по республике. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается, в селе Талды-Суу Алайского района введен в эксплуатацию современный спортивный комплекс, который станет центром физической активности и развития спорта для местных жителей, особенно молодежи. Стоимость проекта составила 23,8 миллиона сомов, из которых 5 миллионов выделено из республиканского бюджета, 18,8 миллиона — из местного бюджета.

В Кара-Кульджинском районе открыли среднюю школу имени Кебека Мамаева на 275 учеников. На строительство учреждения выделено 146,8 миллиона сомов из республиканского бюджета, а общая сметная стоимость проекта составила 175,1 миллиона сомов.

Наряду с этим открыта школа на 275 учеников в селе Уч-Бай Ноокатского района. Стоимость проекта составила 117,9 миллиона сомов, полностью профинансированных из республиканского бюджета.

Кроме того, в селе Ооган-Талаа Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области открыта современная больница на 60 коек. На строительство двухэтажного здания из республиканского бюджета выделено 110 миллионов сомов. Новое медучреждение площадью 900 квадратных метров включает терапевтическое, родильное, гинекологическое и детское отделения. Больница оснащена всем необходимым современным оборудованием для диагностики и лечения пациентов.

Для более чем 8 тысячи 500 жителей села Ооган-Талаа и окрестностей открытие этой больницы предоставляет возможность получать качественную и доступную медицинскую помощь в непосредственной близости от места проживания.

Всего по всей стране состоялось открытие 15 объектов, среди которых детские образовательные учреждения, школы, парковая зона, Центр обслуживания населения в Кара-Балте Чуйской области, а также предприятие по выпуску железобетонных опор в городе Балыкчи Иссык-Кульской области.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что данные проекты призваны не только улучшить доступ к образованию и спорту, но и способствовать развитию регионов и созданию новых рабочих мест.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311280/
просмотров: 969
Версия для печати
Материалы по теме
Жаңы-Барак айылындагы мектепке Садыр Жапаровдун ысымын ыйгаруу сунушталды
Жапаров жарандарды жергиликтүү кеңештерге шайлоодо активдүү катышууга чакырды
Садыр Жапаров Ош районундагы Жаңы-Барак айылынын ачылышына катышты
Садыр Жапаров призвал граждан активно голосовать на местных выборах
Имя Садыра Жапарова предложили присвоить школе в селе Жаны-Барак
Садыр Жапаров принял участие в открытии села Жаны-Барак в Ошской области
Садыр Жапаров Ош жана Жалал-Абад облустарына барат
Садыр Жапаров посетит Ошскую и Джалал-Абадскую области
COP29. О чем говорил Садыр Жапаров на конференции ООН по изменению климата
Садыр Жапаров жергиликтүү кеңештерге шайлоону көз жаздымда калтырбоого чакырды
Популярные новости
В&nbsp;инфекционной больнице шприцы используются повторно. Ответ главы Минздрава В инфекционной больнице шприцы используются повторно. Ответ главы Минздрава
Патента не&nbsp;будет. Операторы такси будут уплачивать налог за&nbsp;каждый заказ Патента не будет. Операторы такси будут уплачивать налог за каждый заказ
Сына депутата не&nbsp;взяли в&nbsp;школу Бишкека. В&nbsp;Минобразования разбираются Сына депутата не взяли в школу Бишкека. В Минобразования разбираются
Вас нужно бить по&nbsp;голове, чтобы работали. Камчыбек Ташиев отчитал Минтранс Вас нужно бить по голове, чтобы работали. Камчыбек Ташиев отчитал Минтранс
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и усл...
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 ноября: днем немного потеплеет
20:57
Лидера партии «Социал-демократы» Султанбекова и членов партии водворили в СИЗО