Саммиты и визиты иностранных делегаций в 2024 году. Во сколько это обошлось КР

В уточненном бюджете на 2024 год на расходы государственного значения выделено 132 миллиона 300 тысяч сомов, что на 107 миллионов 800 тысяч больше утвержденного бюджета.

Согласно отчету кабинета министров об исполнении бюджета за прошлый год, увеличение расходов связано с рядом мероприятий.

Так, например, 35 миллионов 200 тысяч сомов потрачено на подготовку и проведение государственного визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, официального визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также на подготовку и проведение 11-го Саммита Организации тюркских государств. Отмечается, что эти деньги взяты из средств, предусмотренных на повышение социальных выплат и другие мероприятия.

Также 8 миллионов 300 тысяч сомов потрачено в рамках официального визита премьер-министра Малайзии, 4,5 миллиона — в рамках визита Генерального секретаря ООН. 
