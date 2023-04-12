Цифра дня. 68,3 миллиарда сомов составили расходы бюджета с начала года

За первый квартал 2023 года расходы бюджета Кыргызстана составили 68 миллиардов 349,8 миллиона сомов. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра финансов, директор Центрального казначейства Улан Даникеев.

По его словам, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 19 миллиардов 262,4 миллиона сомов. Все поступившие заявки от бюджетных учреждений по социально-защищенным статьям удовлетворены в полном объеме.

В том числе расходы на оплату труда составили 27 миллиардов 355,1 миллиона сомов. Это на 11 миллиардов 48,7 миллиона сомов больше, чем в прошлом году.

«Рост связан с совершенствованием условий оплаты труда работников бюджетной сферы в 2022 году», — отметил Улан Даникеев.