00:31
USD 89.29
EUR 97.03
RUB 1.01
Власть

Сокращение штата не коснется Министерства иностранных дел

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров внес поправки в свой Указ «О сокращении численности государственного аппарата» от 26 июня 2021 года. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Читайте по теме
Расходы аппарата президента: сколько мы тратим на чиновников из бюджета

Напомним, документ предусматривает сокращение на треть штатной численности аппарата администрации главы КР, министерств, государственных комитетов, административных ведомств, иных государственных органов исполнительной власти, местных государственных администраций и государственных органов, находящихся в ведении президента. Это сделано для оптимизации структуры госорганов и экономии бюджетных средств.

Поправками, которые Садыр Жапаров принял накануне, действие указа не распространяется на Министерство иностранных дел. Отмечается, что такое решение принято для полноценной реализации внешней политики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254305/
просмотров: 93
Версия для печати
Материалы по теме
#Простофакты. Власти тратят миллионы на праздники, но не хотят платить за детей
Цифра дня. 68,3 миллиарда сомов составили расходы бюджета с начала года
Для резервного фонда президента выделят 500 миллионов сомов
Минфин: В 2020 году 4 миллиарда сомов ушло на поддержку бюджета
В бюджете накоплен резерв. На что его потратит государство
В госрезиденции в Чолпон-Ате строят конференц-зал за 112 миллионов сомов
Бишкекчане требуют, чтобы горкенеш отчитался, куда потратили 150 миллионов сомов
Займы Кыргызстана. Как миллионы долларов теряются в казне, но не приносят пользу
Школы, больницы, планшеты. На что можно было потратить деньги вместо выборов
Больше половины кредитов МВФ и АБР в Кыргызстане потратили на зарплаты
Популярные новости
Фото Рустама Жапарова с&nbsp;Салимбаем: где и&nbsp;зачем сын президента встречался с&nbsp;ним Фото Рустама Жапарова с Салимбаем: где и зачем сын президента встречался с ним
Выявлены факты продажи мертвечины в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; Ветеринарная служба Выявлены факты продажи мертвечины в Кыргызстане — Ветеринарная служба
Садыр Жапаров: Хватит уже, наверное, обсуждать флаг Садыр Жапаров: Хватит уже, наверное, обсуждать флаг
Президент рассказал, с&nbsp;кем пытался договориться Эмиль Жамгырчиев Президент рассказал, с кем пытался договориться Эмиль Жамгырчиев
Бизнес
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
&laquo;РСК Банк&raquo; и&nbsp;China National Heavy Machinery Corporation подписали договор «РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
19 января, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 января, четверг
23:46
Компания Xiaomi представила пять новых смартфонов
23:02
В Национальном центре фтизиатрии открылся кабинет компьютерной томографии
22:57
Дипмиссии нескольких стран ЕС сделали заявление по ситуации со СМИ в Кыргызстане
22:24
Среди школьников выявят математически одаренных
22:00
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить