Сокращение штата не коснется Министерства иностранных дел

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров внес поправки в свой Указ «О сокращении численности государственного аппарата» от 26 июня 2021 года. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Читайте по теме Расходы аппарата президента: сколько мы тратим на чиновников из бюджета

Напомним, документ предусматривает сокращение на треть штатной численности аппарата администрации главы КР, министерств, государственных комитетов, административных ведомств, иных государственных органов исполнительной власти, местных государственных администраций и государственных органов, находящихся в ведении президента. Это сделано для оптимизации структуры госорганов и экономии бюджетных средств.

Поправками, которые Садыр Жапаров принял накануне, действие указа не распространяется на Министерство иностранных дел. Отмечается, что такое решение принято для полноценной реализации внешней политики.