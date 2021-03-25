Бишкекчане требуют, чтобы горкенеш отчитался, куда потратили 150 миллионов сомов

Депутаты Бишкекского городского кенеша должны отчитаться, куда потратили 150 миллионов сомов, ранее заложенные в бюджет 2020 года на реализацию так называемых гражданских инициатив. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила член инициативной группы пенсионеров Жамиля Насирова.

«Нам интересно, куда делись эти деньги. Почему 150 миллионов сомов во время пандемии не направили адресно горожанам, тогда всем так было тяжело. Первый вице-мэр Алмаз Бакетаев сказал, что деньги были потрачены на инфраструктуру города», — отметила она.

Я понимаю, это нужно, но когда пандемия, не нужны эти детские площадки, ремонты подъездов. Жамиля Насирова

Жамиля Насирова добавила, что летом депутаты рассматривали бюджет. «Почему они тогда не пересмотрели эту статью, не предложили направить на мероприятия по пандемии?» — добавила она.

Кроме того, по ее словам, в прошлом году вдвое увеличен бюджет на содержание аппарата БГК — до 61 миллиона сомов, хотя в 2019-м было всего 33 миллиона.

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Жамиля Насирова добавила, что обратилась в Генпрокуратуру, чтобы она провела расследование, куда делись 150 миллионов сомов на гражданские инициативы и почему в два раза возрос бюджет на содержание аппарата БГК.

Напомним, ранее экс-мэр столицы Нариман Тюлеев заявил, что в период пандемии каждый депутат Бишкекского горкенеша постановлением выделил себе по 3 миллиона сомов якобы на нужды горожан. В мэрии Бишкека сообщили, что в бюджете на 2020 год на самом деле закладывали 150 миллионов сомов на реализацию так называемых гражданских инициатив, но потратили только 40 миллионов 710,4 тысячи сомов. Выделение и освоение этих денег курировали депутаты БГК.

Спикер БГК Жаныбек Абиров заявил, что распила бюджетных средств не было.