13:25
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Власть

Кабмин передал Минсельхозу более 60 единиц спецтехники

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев передал Министерству сельского хозяйства ключи от 63 единиц спецтехники.

Заместитель главы кабмина, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков представил информацию о технике.

Отметим, что 40 единиц техники были приобретены за счет государственного бюджета, на эти цели было направлено 128 миллионов сомов. 23 единицы техники приобретены при поддержке международных институтов. Спецтехника будет передана районным управлениям водного хозяйства Минсельхоза.

Адылбек Касымалиев отметил, что руководство страны уделяет особое внимание сфере ирригации и всесторонне увеличивает объем государственной поддержки.

«В период с 2021 по 2025 год из республиканского бюджета Службе водных ресурсов было выделено 21,4 миллиарда сомов. Эти средства направлены на обслуживание ирригационных объектов, ремонт каналов и обеспечение эффективного использования водных ресурсов.

Кроме того, за последние пять лет было приобретено 270 единиц новой техники. Увеличение объема финансирования сферы ирригации является приоритетом для государства. В Службе водного хозяйства работают опытные кадры. Государство продолжит повышать материально-техническое обеспечение для улучшения вашей работы», — сказал он.

Адылбек Касымалиев также отметил, что перед министерством стоит ряд задач по развитию отрасли, и дал соответствующие поручения для реализации намеченных планов.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в ближайшее время завершит основные работы по крупному ирригационному проекту «Алга Кадам» в Баткенской области, который обеспечит поливной водой 4,2 тысячи гектаров земли, объект будет полностью введен в эксплуатацию в 2027 году.

К 2026 году запланирована установка систем капельного и дождевального орошения на 5 тысячах 270 гектарах земли. В соответствии с поручением президента КР перед кабинетом министров поставлена задача к 2030 году установить системы капельного орошения на 200 тысячах гектарах земли.
Ссылка: https://24.kg/vlast/369441/
просмотров: 745
Версия для печати
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;31&nbsp;марта&nbsp;&mdash; 3&nbsp;апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 31 марта — 3 апреля
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в&nbsp;съемной квартире Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
В&nbsp;КР&nbsp;для прописки граждан предлагают не&nbsp;требовать справки о&nbsp;военном учете В КР для прописки граждан предлагают не требовать справки о военном учете
Депутат: Милиционера, который помог покусанному собаками ребенку, хотят уволить Депутат: Милиционера, который помог покусанному собаками ребенку, хотят уволить
Бизнес
Безлимит на&nbsp;WhatsApp и&nbsp;Telegram в&nbsp;роуминге&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;одной услуге Beeline Безлимит на WhatsApp и Telegram в роуминге — теперь в одной услуге Beeline
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; подарки при покупке до&nbsp;20&nbsp;апреля Kia Sonet без первоначального взноса — подарки при покупке до 20 апреля
Саида Мирзиеева провела переговоры в&nbsp;Mar-a-Lago на&nbsp;фоне укрепления связей с&nbsp;США Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США
Инвестиции в&nbsp;знания: как прошла Глобальная неделя денег с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
8 апреля, среда
13:24
Безлимит на WhatsApp и Telegram в роуминге — теперь в одной услуге Beeline Безлимит на WhatsApp и Telegram в роуминге — теперь в о...
13:15
Депутат призвал Генпрокуратуру пройти «самоочистку»
13:08
Садыр Жапаров подписал закон о строительстве кампуса КРСУ на 15 тысяч студентов
13:04
Тротуар под машинами. В Бишкеке пешеходы не могут пройти по улице Абая
12:46
Генпрокурор: В надзорном органе работают 12 женщин-руководителей