Бишкек получил 95 новых автобусов и 42 единицы спецтехники

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев вручил мэру Бишкека ключи от 95 новых автобусов и 42 единиц специальной техники. Мероприятие состоялось в депо № 1, сообщила пресс-служба кабмина.

«Это еще один важный шаг в обновлении общественного транспорта и городских служб. В рамках последовательной работы мэрии Бишкека приоритетом остаются развитие города, улучшение экологической обстановки и создание комфортных условий для жителей», — заявил Адылбек Касымалиев.

Построены детские сады и школы, подземные переходы, созданы безопасные и удобные условия для горожан. Все эти работы реализуются мэрией Бишкека системно и целенаправленно. Адылбек Касымалиев

Он добавил, что в целях улучшения экологии высажено более 17 тысяч деревьев, расширены зеленые зоны. Начал работать современный экотехнологический завод по утилизации твердых бытовых отходов и выработке электроэнергии.

Глава кабмина отметил, что техническое укрепление муниципальных предприятий продолжат. Он призвал работников городских служб использовать новую технику ответственно и повысить качество услуг для населения.

«Каждое транспортное средство и единица техники — это важный ресурс, служащий жителям города. Бережное и правильное использование, оправдание доверия населения — прямая обязанность каждого из вас», — сказал Адылбек Касымалиев, добавив, что новые автобусы и специальная техника станут дополнительным стимулом для развития города, расширят возможности муниципальных служб и облегчат их работу.

12-метровые автобусы марки Youtong закуплены в рамках программы Европейского банка реконструкции и развития. 42 единицы спецтехники — аварийные бригадные автомобили, самосвалы, гидрокраны, автомобили JAC T-6, траншейные виброкатки — закупили за счет республиканского бюджета.