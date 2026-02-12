13:44
USD 87.45
EUR 104.23
RUB 1.13
Общество

Бишкек получил 95 новых автобусов и 42 единицы спецтехники

Фото пресс-службы кабмина

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев вручил мэру Бишкека ключи от 95 новых автобусов и 42 единиц специальной техники. Мероприятие состоялось в депо № 1, сообщила пресс-служба кабмина.

«Это еще один важный шаг в обновлении общественного транспорта и городских служб. В рамках последовательной работы мэрии Бишкека приоритетом остаются развитие города, улучшение экологической обстановки и создание комфортных условий для жителей», — заявил Адылбек Касымалиев.

Он добавил, что в целях улучшения экологии высажено более 17 тысяч деревьев, расширены зеленые зоны. Начал работать современный экотехнологический завод по утилизации твердых бытовых отходов и выработке электроэнергии.

Построены детские сады и школы, подземные переходы, созданы безопасные и удобные условия для горожан. Все эти работы реализуются мэрией Бишкека системно и целенаправленно.

Адылбек Касымалиев

Глава кабмина отметил, что техническое укрепление муниципальных предприятий продолжат. Он призвал работников городских служб использовать новую технику ответственно и повысить качество услуг для населения.

«Каждое транспортное средство и единица техники — это важный ресурс, служащий жителям города. Бережное и правильное использование, оправдание доверия населения — прямая обязанность каждого из вас», — сказал Адылбек Касымалиев, добавив, что новые автобусы и специальная техника станут дополнительным стимулом для развития города, расширят возможности муниципальных служб и облегчат их работу.

12-метровые автобусы марки Youtong закуплены в рамках программы Европейского банка реконструкции и развития. 42 единицы спецтехники — аварийные бригадные автомобили, самосвалы, гидрокраны, автомобили JAC T-6, траншейные виброкатки — закупили за счет республиканского бюджета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361715/
просмотров: 231
Версия для печати
Материалы по теме
Производитель автобусов «Белес» сообщил о переговорах с госорганами
Когда новые автобусы выйдут на линии в жилмассивы, рассказали в мэрии Бишкека
Энергетикам передали новую спецтехнику на 145,8 миллиона сомов
В Манасе из-за нехватки газа для автобусов на линии вернули маршрутки
В результате столкновения двух автобусов пострадала одна пассажирка
Проект BELES по выпуску отечественных автобусов приостановлен
В Бишкеке на случай увеличения пассажиропотока сформирован резерв автобусов
«Кыргыз темир жолу» купило 30 единиц спецтехники: обновление парка продолжается
Проспект Чуй в Бишкеке открыли для проезда, но автобусов нет
Дети идут 4 километра. Жители Сокулукского района просят пустить к ним автобусы
Популярные новости
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на&nbsp;лечении в&nbsp;Германии СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Узбекистан переходит на&nbsp;12‑летнее обязательное общее среднее образование Узбекистан переходит на 12‑летнее обязательное общее среднее образование
Бизнес
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
12 февраля, четверг
13:43
Пять заявлений не помогли: в Бишкеке мужчина подозревается в истязании экс-жены Пять заявлений не помогли: в Бишкеке мужчина подозревае...
13:33
Бишкек получил 95 новых автобусов и 42 единицы спецтехники
13:23
Самый крупный за последний год астероид пролетит мимо Земли 14 февраля
13:18
В КР предлагают разрешить отвод земель на территории резиденции президента
13:15
Опасный щит рядом со школой: в Бишкеке обнаружили открытую зарядную станцию