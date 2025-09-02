18:13
Общество

Мэр Бишкека вручил структурным подразделениям спецтехнику и служебные автомобили

Фото пресс-службы мэрии

Сегодня на Старой площади состоялось вручение специальной техники и служебных автомобилей структурным подразделениям мэрии Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Мэр Айбек Джунушалиев отметил, что в целях развития столицы, улучшения сервиса и предоставления качественных услуг бишкекчанам власти города передают структурным подразделениям новую спецтехнику.

Так, для муниципальных предприятий «Бишкекводоканал» (21), «Бишкекасфальтсервис» (16), «Бишкекгорлифт» (2), «Бишкекский городской транспорт» (6), муниципальной инспекции (20) и управления по контролю за землепользованием (10) передали 75 единиц спецтехники, среди которых автовышка, самосвал, эвакуатор, погрузчик, водовоз, а также служебные машины Chevrolet Cobalt и пикап.

В мэрии отметили, что технику приобрели за счет средств городского бюджета.

Кроме того, в целях благоустройства и озеленения столицы в 2024-2025 годах для муниципальных предприятий закупили в общей сложности 243 единицы спецтехники.

«Мы не остановимся на достигнутом и продолжим оснащать предприятия и учреждения техникой. Я призываю вас использовать ее ответственно и улучшить свое отношение к работе. Каждая единица техники служит нашему городу, и долг каждого из вас бережно относиться к ней, правильно ее использовать и оказывать качественные услуги», — сказал градоначальник.
